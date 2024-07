Die Kakaopreise waren im Berichtszeitraum teils mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. «Lindt ist gegen diese beispiellose Situation nicht immun», heiss es bei Vontobel. Das Unternehmen habe jedoch in der Vergangenheit jeweils gezeigt, dass es mit Inflation und hohen Inputkosten umgehen könne und die Hebel in der Hand habe, um die Rentabilität zu steigern, etwa durch Effizienzsteigerungen oder Verbesserungen in den Produktionsprozessen.