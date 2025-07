PRO MEMORIA: Lindt & Sprüngli kündigte im März an, auf den Zollstreit - damals zwischen den USA und Kanada - zu reagieren. Der Schokoladen-Hersteller will darum Kanada aus Europa und nicht mehr aus den USA beliefern, wie CEO Adalbert Lechner sagte. Lindt beliefert den kanadischen Markt mit Produkten wie Lindor-Kugeln je zur Hälfte aus den USA und aus Europa. Künftig soll die gesamte Ware per Schiff aus Europa nach Kanada gebracht werden. Dies sei trotz des Transports über das Meer billiger als aus den USA mit Zöllen.