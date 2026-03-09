Was wird 2026 interessant?

Für 2026 stellt Lindt ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent sowie eine weitere Margenverbesserung in Aussicht. Analysten zeigen sich jedoch vorsichtiger und sehen Risiken. JP Morgan erwartet weniger Wachstum, das erneut vor allem von weiteren Preiserhöhungen getragen werden dürfte. Lindt-CEO Adalbert Lechner sagte Mitte Januar zu AWP, dass 2026 weitere Preisanpassungen erforderlich sein würden, diese aber deutlich niedriger ausfallen werden als 2025. Berenberg verweist auf stärkere Promotionen von Wettbewerbern und eine zunehmende Preismüdigkeit im Handel. Zudem könnte das Schokoladegeschäft durch die wachsende Verbreitung von GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion unter Druck geraten. Gleichzeitig dürfte aber die Entspannung bei den Kakaopreisen mittelfristig die Margen stützen. Dies würde Spielraum für Preissenkungen, Promotionen und höhere Marketingausgaben schaffen, um das Volumenwachstum wieder zu beleben.