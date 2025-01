Grundsätzlich sind sich Marktbeobachter ziemlich einig, dass Lindt das herausfordernde Umfeld (Konsumenten und Rohstoffe) im letzten Jahr sehr gut gemeistert hat und damit seine Position als struktureller Gewinner in dieser Situation unterstrichen hat. Trotz eines Preisanstiegs von rund 30 Prozent über die letzten 3 bis 4 Jahre, schreibt die UBS in einem Kommentar, hätten sich die Volumen mehr oder weniger flach entwickelt, was eine geringe Preiselastizität der Lindt-Produkte impliziere.