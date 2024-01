PRO MEMORIA: Der Schokoladenhersteller ist kürzlich wegen einer SRF-Recherche in die Kritik geraten. Die «Rundschau» hat auf Kakaoplantagen in Ghana, die Kakao für Lindt produzieren, Fälle von Kinderarbeit aufgedeckt. Die Verantwortlichen entgegneten, dass die systemischen Faktoren - politisch, geografisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich - die zu Kinderarbeit führten, sehr schwierig zu beeinflussen seien. Ziel von Lindt & Sprüngli sei es jedoch, bis 2025 den gesamten Kakao aus Ländern, in denen Kinderarbeit vorkommen könne, ausschliesslich von Bauern beziehen zu wollen, die von einem System zur Überwachung und Beseitigung von Kinderarbeit «abgedeckt» seien, so eine Sprecherin gegenüber AWP.