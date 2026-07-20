Was braucht die Aktie für eine Erholung?

Die weitere Kursentwicklung der seit Früjahr deutlich unter Druck geratenen Aktie dürfte von der Antwort auf die Frage abhängen, wie schnell Lindt nach dem Ende der starken Preiserhöhungen wieder zu nachhaltigem Volumenwachstum zurückkehrt. Die Partizipationsscheine von Lindt sind seit Jahresbeginn um gut 17 Prozent eingeknickt. Der Titel schneidet damit deutlich schlechter ab als der Gesamtmarkt gemessen am SPI (+10 Prozent). In den vergangenen vier Wochen legte er mit +4,4 Prozent allerdings überdurchschnittlich zu (SPI: 3,1 Prozent).