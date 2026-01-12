2025 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 2024 Umsatz 5,88 5,47 (in Prozent) Org. Wachstum 11,5 7,8 - Europa 15,0 9,5 - Nordamerika 7,5 5,0 - Rest der Welt 10,4 10,0

Wie ist das Geschäft im vergangenen Jahr gelaufen?

Analysten gehen von einem guten Jahresergebnis mit übertroffenen Zielen aus. Die Guidance sieht ein organisches Wachstum von 9 bis 11 Prozent und einen Margenanstieg am unteren Ende von 20 bis 40 Basispunkten vor. Im ersten Halbjahr gelang ein Wachstum von 11,2 Prozent. Das zweite Halbjahr dürfte stärker ausgefallen sein. Treiber war die Preissetzung, während die Volumen weiter rückläufig gewesen sein dürften. In den USA entwickelte sich das Geschäft wohl besser als der Gesamtmarkt, mit Marktanteilsgewinnen trotz tieferer Absatzmengen. Daten aus dem Weihnachtsgeschäft deuten dank starker Produkte wie der Dubai-Schokolade auf ein Umsatzwachstum klar über Marktniveau hin.