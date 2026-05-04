Q4 2025/26 (in Mio USD) AWP-Konsens Q4 2024/25 Umsatz 1'077 1'010 EBIT GAAP 133 106 EBIT non-GAAP 164 133 Reingewinn GAAP 140 144 Reingewinn non-GAAP 149 140 (in Prozent) Bruttomarge non-GAAP 43,4 43,5

Worauf liegt der Fokus?

Im vierten Geschäftsquartal von Logitech rechnen Analysten erneut mit einem Wachstum und liegen mit den Schätzungen in etwas im Einklang mit der Guidance des Unternehmens. Besonders die Profitabilität dürfte sich gebessert haben. Am Markt kamen zuletzt immer wieder Sorgen für Engpässen bei der Chipversorgung und einer nachlassenden PC-Nachfrage durch steigende Preise auf.