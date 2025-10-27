Q2 2025/26 (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2024/25 Umsatz 1'170 1'116 EBIT GAAP 159,6 160,9 EBIT Non-GAAP 194,7 192,8 Reingewinn GAAP 149,6 145,5 Reingewinn Non-GAAP 177,9 184,1 (in Prozent) Brutto-Marge Non-GAAP 41,5 44,1

Zahlen nur Nebensache

Die reinen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal interessieren am Markt vergleichsweise wenig. Denn das wichtige Weihnachtsquartal steht vor der Tür. Zudem fällt die «Black Week», in der insbesondere die Verkäufe von Tech-Produkte von vielen Läden und Online-Anbietern mit Rabatt-Aktionen angekurbelt werden, in dieses Quartal. Entsprechend genau wird auf die Worte von CEO Hannecke Faber zum Ausblick gehört werden. Auch Aussagen über den Verlauf der ersten Wochen im Oktober dürften willkommen sein.