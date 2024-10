Viel Aufmerksamkeit zog die Generalversammlung Anfang September auf sich. Dort ist Gründer Daniel Borel mit seinem Aufstand gegen Verwaltungsratspräsidentin Wendy Becker erneut krachend gescheitert - knapp 86 Prozent der Aktionärsstimmen wählten sie wieder in ihr Amt. Borel hatte bereits im letzten Jahr erfolglos versucht, Becker aus dem Verwaltungsrat zu drängen. Auch bei einem weiteren Punkt zog Borel den kürzeren: Konzernchefin Hanneke Faber wurde in den Verwaltungsrat gewählt, was Borel sowie die Anlagestiftung Ethos und die Aktionärsvereinigung Actares ablehnten.