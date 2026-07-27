Der Peripheriegeräte-Hersteller publiziert am Dienstag, 28. Juli, die Resultate für das erste Quartal 2026/27 (per Ende Juni). Zum AWP-Konsens haben insgesamt sieben Analysten beigetragen.
Q1 2026/27 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025/26 Umsatz 1'202 1'148 EBIT GAAP 181 162 EBIT non-GAAP 209 202 Reingewinn GAAP 165 146 Reingewinn non-GAAP 195 188 (in Prozent) Bruttomarge non-GAAP 43,7 42,1
Was steht im Fokus?
Analysten erwarten von Logitech wenig überraschendes. Das erste Geschäftsquartal ist nach Weihnachten traditionell eher unspektakulär. Getragen werden dürfte die Entwicklung insbesondere vom Gaming-Geschäft, aber auch Video-Zubehör könnte laut Experten profiteren.
Grundsätzlich stützt wohl das insgesamt gesunde Konsumumfeld, gleichzeitig lasse der Währungsrückenwind nach und die Margen dürften sich auch durch Investitionen in KI und Marketingausgaben normalisieren. So dürfte die Rekord-Bruttogewinnmarge (Non-GAAP) vom vierten Quartal wahrscheinlich nicht wiederholt werden.
Zudem interessieren mögliche Aussagen über konkrete KI-Projekte. Denn Logitech will stärker in die Forschung und Produktentwicklung investieren, die Kosten aber gleichzeitig unter Kontrolle halten.
Welche Ziele setzt sich Logitech?
Für das erste Quartal hat Logitech einen Umsatz von 1190 bis 1215 Millionen US-Dollar bzw. ein Wachstum von 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt. Enthalten ist dabei auch ein negativer Einfluss von 150 Basispunkten durch den Iran-Krieg. Das Non-GAAP EBIT soll zwischen 195 und 215 Millionen Dollar liegen.
Für das Gesamtjahr 2026/27 peilt das Unternehmen eine operative Marge am oberen Ende der langfristigen Zielspanne von 15 bis 18 Prozent an. Für einen konkreten Umsatz- oder Ergebnisausblick über das erste Quartal hinaus war es nach Einschätzung von CFO Matteo Anverso Anfang Mai zu verfrüht.
Was ist sonst noch spannend gewesen?
Insgesamt ist es recht ruhig um Logitech geblieben. Gaming-Fans dürften aber die Nachricht, dass Logitech G als offizieller Peripherie- und Headset-Partner für das neue «Call of Duty: Modern Warfare 4» von Activision ausgewählt wurde, positiv aufgenommen haben. Das lang erwartete Spiel wird am 23. Oktober auf den Markt kommen.
Zudem konnte die Aktie ihren Platz im SMI im Zuge der jährlichen Überprüfung durch die SIX verteidigen. Einige Analysten hatten die Titel als Wackelkandidaten gesehen.
Was macht die Aktie?
Seit der Zahlenbekanntgabe für das Schlussquartal Anfang Mai hat die Aktie turbulente Zeiten hinter sich. Zeitweise schnellten die Titel im Zuge der allgemeinen KI-Euphorie auf über 100 Franken nach oben, nur um dann bis Anfang Juli wieder auf knapp unter 76 Franken abzurutschen. Zuletzt wurden dann wieder 83,68 Franken bezahlt.
Website: www.logitech.com
ab/dm
(AWP)