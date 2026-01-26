CEO Hanneke Faber hatte mit den Zahlen zum zweiten Quartal zumindest gesagt, dass der Lagerbestand für die «Holiday Season» gesund sei. Das Unternehmen wollte die Promotionen sowohl in den USA als auch in Europa etwas hochfahren und gehe mit einer «bewährten Strategie» in diese Zeit. Zudem zeigte sie sich auch vorsichtig optimistisch für eine Erholung im US-Gaming-Markt.