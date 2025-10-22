Wie entwickelt sich die Aktie?

Mit einem Plus von rund 3 Prozent seit Jahresbeginn hinkt die Lonza-Aktie dem Gesamtmarkt hinterher. Seit einem Zwischenhoch bei rund 600 Franken Anfang Mai geht es bei einem stetigen Auf und Ab tendenziell abwärts. Zuletzt hatte der Titel innert fünf Handelstag indes wieder rund 30 Franken zugelegt und liegt derzeit im Bereich von 553 Franken.