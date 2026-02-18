Worum geht es beim Strategieupdate?

Der frühere Nespresso-Chef Navratil sieht in Wachstum einen allgemeinen Heilsbringer für den Konzern. «Es bringt Gewinn, Fixkosten werden absorbiert, es bringt Cash und Marktanteil», sagte er vor Weihnachten in einem Interview. «Was wir brauchen, sind Innovationen, um das Wachstum zu beschleunigen.» Erreichen will der Konzern dies unter anderem mit einer stärkeren Fokussierung auf weniger Marken. Gemäss Medienberichten sollen künftig die vier Säulen Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks im Mittelpunkt stehen. Offen ist, wie stark Navratil die bislang komplexe, regional geprägte Konzernstruktur umbaut; die Regionen sollen jedoch zentral bleiben.