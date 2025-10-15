Hat sich der Aktienkurs stabilisiert?

«Gewonnen so zerronnen» der Aktienkurs seit Anfang Jahr: Die Papiere setzten im Februar zwar zu einem Höhenflug bis auf ein Jahreshoch von fast 92 Franken an. Profitiert hatte Nestlé kurzzeitig von neuem Optimismus nach einem guten Geschäftsgang und von einer Flucht der Anleger in sichere Anlagen angesichts der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump. Doch von Ende Mai bis Ende Juli brach der Kurs ein. Nach durchzogenen Halbjahreszahlen sackte er gar auf unter 70 Franken ab. Seitdem rappelt er sich wieder auf. Der Tumult um die Entlassung von CEO Laurent Freixe Anfang September hatte nur kurzzeitig einen negativen Effekt. Unter dem Strich liegen die Papiere seit Jahresbeginn 1 Prozent im Plus. Der Gesamtmarkt SMI dagegen legte bisher fast 8 Prozent zu.