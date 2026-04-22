Q1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz 21'248 22'601 (in Prozent) AWP-Konsens Q1 2024 Organisches Wachstum 2,5 2,8 Mengenwachstum (RIG) 0,2 0,7

Was wird für das erste Quartal erwartet?

Beim wichtigen Mengenwachstum (RIG) bleiben die Schätzungen schwach und signalisieren für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres eine äusserst fragile Nachfrageentwicklung. Insgesamt dürfte der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegel und Purina-Tierfutter damit beim organischen Wachstum vor allem dank Preiseffekten zugelegt haben. Insbesondere im Vergleich zu den beiden vergangenen Quartalen mit einem organischen Wachstum von 4,0 und 4,3 Prozent wird nun eine markante Abschwächung erwartet. Währungseffekte werden den Analysten zufolge die Entwicklungen auffressen und letztlich zu einem Umsatzrückgang führen. Gewinnzahlen gibt Nestlé zum ersten Quartal nicht bekannt.