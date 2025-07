- SKANDALE: Nestlé steht wegen illegaler Filterpraktiken bei der Mineralwasseraufbereitung weiter unter Druck. Nach einer Busse in der Waadt und einer gerichtlichen Durchsuchung in Frankreich laufen Ermittlungen wegen möglicher Täuschung im Zusammenhang mit illegalen Behandlungen von Mineralwasserprodukten. Auch in Belgien untersuchen Behörden Nestlés-Produktionspraxis für Mineralwasser. In Vergèze musste der Konzern sein Filtersystem bei Perrier auf behördliche Anordnung anpassen. Nestlé betonte stets, für Konsumenten habe nie eine Gefahr bestanden, und mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Aktionäre bemängelten an der Generalversammlung, sie würden zu wenige Informationen zum Ausmass der Probleme erhalten.