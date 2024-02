- Verkäufe und Übernahmen: Nachdem Nestlé mit Palforzia im September einen regelrechten Klotz am Bein losgeworden war, blieb das Unternehmen auch im Schlussquartal 2023 und Anfang 2024 im M&A-Bereich aktiv. Unter anderem verkaufte der Konzern seine wegen einer E-Coli-Verunreinigung zuletzt skandalträchtige Buitoni-Fabrik in Frankreich an Italpizza. Zudem gab Nestlé seine Absicht bekannt, sich von einer Fabrik in Irland trennen und seine Babynahrungsmarken in Frankreich verkaufen zu wollen. Es gab aber auch Zukäufe: So erwarb etwa die Gesundheitssparte Nestlé Health Science einen biotherapeutischen Produktkandidaten des US-Herstellers Codexis, der für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenschwäche eingesetzt werden soll.