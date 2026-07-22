Was macht der Aktienkurs?

Die Nestlé-Aktien haben sich nach der Schwächephase des Vorjahres deutlich erholt. Seit Jahresbeginn legten die in turbulentem Umfeld als devensiv geltenden Werte knapp 9 Prozent zu und entwickelten sich damit etwa im Gleichschritt mit dem Schweizer Leitindex SMI. Auf Sicht von vier Wochen schnitten die Titel mit einem Plus von 8,6 Prozent sogar klar besser ab als der Gesamtmarkt. Viele Anleger setzen darauf, dass sich das Mengenwachstum weiter verbessert und die eingeleiteten Massnahmen zur Stärkung der Marken sowie zur Kostensenkung ihre Wirkung entfalten.