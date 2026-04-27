Q1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz Gruppe 13'453 13'233 EBIT (core) 5'166 5'575 - Marge ( Prozent) 38,4 42,1 Reingewinn (core) 4'021 4'482 (in USD) EPS (core) 2,11 2,28

Wie steht es um die Patentklippe?

Analysten gehen davon aus, dass sich die Umsatzerosion durch Nachahmer bei Entresto, Tasigna und Promacta in den ersten drei Monaten klar zeigen wird. Im ersten Quartal 2025 gab es keine Generika für diese Produkte. Laut UBS ist auch davon auszugehen, dass sich die Umsatzeibussen im Auftaktquartal 2026 im Vergleich zum Schlussquartal 2025 beschleunigt haben, da Generika von mehreren Herstellern auf den Markt gekommen sind und immer mehr Kostenträger ihre Arzneimittellisten auf Generika umstellen.