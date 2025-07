ZIELE: Bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal im April hatte Novartis den Ausblick nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal zum neunten Mal in Folge erhöht. Für das laufende Jahr sollen die Basler nun von einem Umsatz-Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus. Für den operativen Kerngewinn stellt der Konzerne ein Plus im tiefen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht.