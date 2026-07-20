Wie steht es um die Jahresziele?

Das Novartis-Management hatte immer klar gemacht, dass die Umsatzerosion durch Nachahmer vor allem die erste Jahreshälfte belasten werde. Ab dem zweiten Semester dürften diese Effekte dann aber nachlassen und das Wachstum wieder im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Ebenfalls kommuniziert hatte das Führungsteam, dass der Gewinn deutlich stärker leiden dürfte.