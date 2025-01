PRO MEMORIA: In den vergangenen Wochen und Monaten verkaufte Partners Group weitere Beteiligungen. So brachte sie im Dezember etwa die Shoppingkette Vishal Mega Mart in Indien an die Börse und verkaufte die 2020 zugekaufte VSB Gruppe an das Energieunternehmen TotalEnergies. Auch wurden Investitionen getätigt: Im November hat sich der Asset Manager an Bluesea Hotels, einer Hotelkette in Spanien, beteiligt und übernahm im Oktober mehrere Wohnimmobilien in Italien.