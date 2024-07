per 30.06.2024 (in Mrd USD) AWP-Konsens per 31.12.2023 AuM 151,1 146,9 H1 2024 (in Mrd USD) AWP-Konsens H1 2023 Kapitalzusagen 9,8 8,0

FOKUS: Partners Group dürfte nach Ansicht von Analysten im ersten Halbjahr 2024 weitere Kundengelder akquiriert und auch die verwalteten Vermögen unter dem Strich gesteigert haben. Die Experten bleiben aber vorsichtig. Auch was die Investment-Exits angeht, rechnen sie mit einer langsamen Erholung an den Private-Equity-Märkten: Es könnte erst ab dem zweiten Halbjahr deutlich besser werden, heisst es am Markt.