CEO David Layton sprach bei der Vorlage der Assets under Management von einer erhöhten Volatilität im ersten Semester. Eigentlich habe er nach einem starken Start in das Jahr von Januar bis März 2025 das Potential für eine klare Erholung innerhalb der Branche im Gesamtjahr gesehen. Ab April seien dann jedoch mit der Unsicherheit bezüglich Zöllen die Transaktionsvolumen am Privatmarkt gedämpft gewesen. Jedoch verwies Layton auch auf eine starke« Pipeline sowohl für Exits als auch für weitere Investments.