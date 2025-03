Zudem bekommt Partners Group prominenten Zuwachs in den Verwaltungsrat: An der Generalversammlung vom 21. Mai soll der frühere Firma-Direktor Urban Angehrn in das Aufsichtsgremium der Gesellschaft gewählt werden. Angehrns Schwerpunkt werde auf Wachstumsinitiativen im Versicherungsbereich liegen, hiess es Ende Februar bei der Ankündigung. Vor seinem Wechsel zur Finma war er Chief Investment Officer der Zurich Versicherung.