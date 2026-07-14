Was macht die Aktie?

Die Titel von Partners Group sind im laufenden Jahr massiv zurückgekommen. Zunächst fielen sie im März auf ein Mehrjahrestief bei unter 800 Franken - im Zuge der Ängste über negative Auswirkungen der KI-Welle auf die Private-Equity-Branche. Nach einer leichten Erholung ging es dann im Juni mit den Turbulenzen rund um die Evergreens stark bergab. Ein Mehrjahrestief erreichten Partners Group am 26. Juni bei 632,40 Franken.