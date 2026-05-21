2025/26 (in Mio EUR) AWP-Konsens 2024/25 Umsatz 22'214 21'399 - Schmuck 16'452 15'328 - Uhren 3'159 3'283 EBIT 4'548 4'467 - Marge (in Prozent) 20,5 20,9 Reingewinn 3'604 2'750 (in Prozent) Org. Wachstum 9,8 4,0 (in Fr.) Dividende je Aktie 3,36 3,00

Was steht im Fokus?

Während der Schmuckbereich von Richemont nach Einschätzung von Analysten deutlich zugelegt haben dürfte, rechnen die Experten für den Uhrenbereich mit einem Rückgang der Verkäufe. Das zeigte sich bereits bei Wettbewerbern. Konkurrenten berichteten zudem für die Monate Januar bis März 2026 mit einer weiterhin positiven Konsumentenstimmung in den USA. Ein wesentlicher Fokus der Investoren wird auch auf der Entwicklung der Konsumentenstimmung in Europa liegen.