H1 2023/24E (in Mio EUR) AWP-Konsens H1 2022/23A Umsatz 10358 9676 - Schmuck 7012 6344 - Uhren 2050 2043 Org. Wachstum (in Prozent) 12,7 16,0 EBIT 2846 2723 EBIT-Marge (in Prozent) 27,5 28,1 Reingewinn 2155 2105

FOKUS: Die Zeiten für den Luxussektor sind schwieriger geworden. Den Konsumenten sitzt das Geld nicht mehr so locker in der Tasche wie noch vor kurzem. Denn die hohe Inflation, gestiegene Zinsen (mit hohen Hypothekarsätzen in den USA), ein langsamer als erhofft verlaufender Aufschwung im wichtigen Markt China und Zeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung in Europa und zunehmend auch in den USA dämpfen das Geschäft. Dies dürfte auch an Richemont nicht spurlos vorübergegangen sein.