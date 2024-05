2023/24E (in Mio EUR) AWP-Konsens 2022/23A Umsatz* 20'650 19'953 - Jewellery Maisons 14'199 13'427 - Specialist Watchmakers 3754 3875 EBIT* 4850 5031 - Marge (in Prozent)* 23,5 25,2 Reingewinn* 3775 3911 Reingewinn 3049 301 Org. Wachstum** (in Prozent) 8,2 14,0 (in Fr.) Dividende je Aktie 3,23 3,50 * aus weitergeführtem Geschäft ** währungsbereinigt

FOKUS: Das Geschäft mit Luxusgütern, das seit dem Ende der Corona-Pandemie geboomt hat, ist im neuen Jahr ins Stocken geraten. Das hat sich mit Blick auf die Schweizer Uhrenbranche am rückläufigen Exportvolumen gezeigt. Vor allem das Geschäft in China schwächelt angesichts eines unsicheren Konjunkturumfelds und hoher Vorgaben aus dem letzten Jahr.