Die jüngsten Uhrenexportdaten vom Mai hatten bereits Sorgen geschürt, dass nicht nur die Verlangsamung in China und in weiten Teilen Asiens weiter anhält, sondern auch die Performance in den USA nachlässt. Auch für Richemont erwarten Analysten einen rückläufigen Uhrenumsatz, während der Schmuckbereich aus ihrer Sicht klar zugelegt haben dürfte. Dabei sieht der Markt Richemont im Branchenvergleich besser dastehen, obschon Wechselkurseffekte (schwacher US-Dollar) und der Goldpreisanstieg belasten dürfte. Die Genfer sind einer der grössten Einkäufer des Edelmetalls.