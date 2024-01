Ebenfalls im Dezember kündigte Richemont Veränderungen in der Führung der Töchter Chloé und Dunhill an. Beim französischen Modeunternehmen Chloé trat CEO Riccardo Bellini per Ende Dezember ab. Sein Nachfolger heisst Laurent Malecaze. Er war davor Chef der auf Luxus-Accessoires in Leder spezialisierten Marke Dunhill. Dunhill-CEO ad interim ist nun der COO Andrew Holmes.