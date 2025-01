Die ZKB etwa geht davon aus, dass das Wachstum zumindest leicht höher ausfallen könnte. Der bei Richemont höhere Umsatzanteil in Amerika und der im Gegenzug tiefere in Asien sowie der höhere Schmuckanteil versus dem tieferen Anteil der Uhrenmarken helfe dabei. Auch sei der Umsatzrückgang in China gemäss Statistiken nicht mehr ganz so negativ.