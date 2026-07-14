Q1 2026/27 (in Mio EUR) AWP-Konsens Q1 2025/26 Gruppenumsatz 5'912 5'412 - Schmuck 4'364 3'914 - Uhren 845 824 (in Prozent) Wachstum in LW 11,5 6,0

Glänzt das Schmuckgeschäft weiter?

Das Schmuckgeschäft mit den Vorzeigemarken Cartier und Van Cleef & Arpels sowie den kleineren Maisons Buccellati und Vhernier ist das Prunkstück und der Wachstumstreiber der Richemont-Gruppe. Im Geschäftsjahr 2025/26 entfielen knapp drei Viertel des Konzernumsatzes auf diesen Bereich, der Traummargen von gut 30 Prozent erreichte. Analysten gehen davon aus, dass der Höhenflug im Schmuckgeschäft anhält.