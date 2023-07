Im Fokus der Analysten dürfte dabei unter anderem noch das Augenmittel Vabysmo stehen, das bislang einen starken Markteintritt verbucht hat. Zudem hatte das Konkurrenz-Mittel Eylea zuletzt einen Rücksetzer in den USA gesehen, so dass die Experten an den möglichen Implikationen für Roche interessiert sein dürften.