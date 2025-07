H1 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2024 Umsatz: 30'770 29'848 - Pharma 23'634 22'637 - Diagnostics 7'090 7'211 Core-EBIT 11'605 11'293 (in Fr.) Core-EPS 10,44 10,23

FOKUS: Das Hauptthema dürfte die US-Zollpolitik sein. Die Unsicherheit hinsichtlich der Arzneimittelpreise in den USA beschäftige die Investoren weiter und halte viele von ihnen derzeit davon ab, in globale Pharmaunternehmen zu investieren, heisst es am Markt. Branchenkollege Novartis hatte als einer der ersten europäischen Grosskonzerne bereits über die ersten Gespräche mit der US-Regierung berichtet. Alle Kommentare zur weiteren Entwicklung dürften daher im Mittelpunkt des Interesses stehen.