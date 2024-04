Insgesamt dürfte dieses erste Quartal zu den schwächsten in diesem Jahr zählen, heisst es weiter bei der ZKB: Dies liegt auch daran, dass sich in den ersten drei Monaten noch einmal die weggefallenen Covid-19-Umsätze bemerkbar machen dürften. Nach dem ersten Quartal sei dieser Effekt sozusagen ausgewaschen, hatte das Roche-Management selbst immer wieder betont. Laut ZKB dürfte es die Einnahmen in der Diagnostik-Sparte mit 0,3 Milliarden Franken belasten und in der Pharmasparte mit 0,6 Milliarden, was vor allem auf das Mittel Ronapreve zurückzuführen sei.