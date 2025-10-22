9M 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2024 Umsatz Gruppe 46'087 44'984 Umsatz Pharma 35'731 34'257 Umsatz Diagnostics 10'356 10'727 Q3 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2024 Umsatz Gruppe 15'116 15'136 Umsatz Pharma 11'767 11'620 - Herceptin 252 323 - Mabthera/Rituxan 280 317 - Avastin 232 289 - Ocrevus 1'748 1'697 - Tecentriq 842 905 - Hemlibra 1'164 1'137 - Evrysdi 441 408 - Vabysmo 1'100 947 Umsatz Diagnostics 3'397 3'516

Welche Themen stehen im Fokus?

US-Markt, Forschungspipeline und Patentklippe - mit diesen drei Schlagworten lassen sich die Dauerthemen der vergangenen Monate gut zusammenfassen. Seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump ist die weltweite Pharmabranche wegen Themen wie Zöllen oder der Forderung nach sinkenden Preisen in Aufruhr. Zuletzt zeichnete sich eine gewisse Entspannung abm nachdem der US-Konzern Pfizer eine Vereinbarung mit der US-Regierung geschlossen hatte und damit den Ton für die Branche gesetzt hat. Einen umfassenden Einblick in die Pipeline hat der Investorentag Ende September gebracht. Dabei machten die Basler auch klar, dass das Thema Umsatzerosion durch Nachahmer derzeit unter Kontrolle ist.