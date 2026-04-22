Q1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz Gruppe 14'840 15'440 Umsatz Pharma 11'442 11'949 - Ocrevus 1'740 1'778 - Hemlibra 1'138 1'165 - Vabysmo 1'024 1'018 - Tecentriq 818 870 - Perjeta 648 840 - Xolair 758 645 - Evrysdi 413 420 Umsatz Diagnostics 3'318 3'491 - Molecular Lab 595 634 - Near Patient Care 505 536 - Pathology Lab 408 417

Welchen Einfluss haben Wechselkurse?

Roche dürfte im ersten Quartal ein kräftiger Wind von Währungsseite entgegengeweht sein. Der Konzern publiziert traditionell nur Umsatzzahlen und da dürfte der negative Effekt bei um die 9 Prozent gelegen haben, sind sich Analysten einig. Allerdings dürfte sich diese Belastung im Jahresverlauf dann etwas abschwächen, heisst es etwa bei der UBS. Der Experte geht auf Jahressicht von einer 4-prozentigen Belastung aus.