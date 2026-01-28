Zudem hatte sich der Konzern-Chef kurz vor Weihnachten bereits in einem Interview sehr deutlich zu dem Thema geäussert: Sollte die Schweiz dem Referenzsystem der USA nicht folgen, und die Preise für neue Medikamente entsprechend nicht erhöhen, wird Roche laut Schinecker weniger in die Spitzenforschung investieren können. Denn der Konzern würde weniger Umsatz erzielen. Folglich würde Roche «weniger Steuern zahlen und weniger Arbeitsplätze» schaffen. Schinecker fordert zusammen mit dem Novartis-Chef Vas Narasimhan, dass die Medikamentenpreise in der Schweiz steigen. Sollte dies nicht passieren, werde es wohl zu weiteren Verzögerungen bei Einführungen von neuen Medikamenten kommen.