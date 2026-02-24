2025 (in Mio USD) AWP-Konsens 2024 Umsatz Gruppe 11'072 10'357 - Generika 7'778 7'504 - Biosimilars 3'284 2'853 EBITDA (Core) 2'372 2'080 - Marge ( Prozent) 21,4 20,1 Nettogewinn (Core) 1'459 1'176 (in Fr.) Dividende je Aktie 0,71 0,60

Welches sind die spannendsten Themen?

Bei der ehemaligen Novartis-Tochter steht vor allem das Geschäft mit den Biosimilars im Vordergrund. Anders als Generika, die exakte chemische Kopien von klassischen Medikamenten (kleine Moleküle) sind, handelt es sich bei Biosimilars um hochgradig ähnliche, aber nicht identische Nachahmer von biologischen Arzneimitteln, die aus lebenden Zellen hergestellt werden und sehr komplex sind. Biosimilars sind margenstärker, weil ihre Entwicklung und Produktion aufwendiger ist, der Wettbewerb geringer ist und daher die Preisabschläge im Vergleich zum Original meist kleiner sind als bei Generika.