9 Mte 25 (in Mio USD) AWP-Konsens 9Mte 24 Nettoumsatz 8'064 7'642 - Generika 5'704 5'558 - Biosimilars 2'359 2'084 Q3 25 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 24 Nettoumsatz 2'832 2'595 - Generika 1'968 1'854 - Biosimilars 863 741

Welche spannende Themen gibt es?

Bei Sandoz stehen sich bekanntlich das wachstums- und margenstarke Biosimilar-Geschäft und das eher langsame Generika-Geschäft gegenüber. Im Biosimilar-Geschäft dürfte vor allem der Start der jüngsten Markteinführungen interessieren. Analysten werden dabei auf die Entwicklung von Pyzchiva (Biosimilar Ustekinumab/Stelara; im Juli 24 in Europa und Ende Februar 25 in den USA lanciert) schauen oder auch Wyost/Jubbonti (Biosimilar Denosumab/Prolia; Anfang Juni 25 in den USA lanciert) sowie das kontinuierliche Wachstum von Omnitrope (Wachstumshormon), heisst es etwa bei der ZKB.