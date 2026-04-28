Q1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025 Nettoumsatz 2'771 2'480 - Generika 1'924 1'809 - Biosimilars 848 671 - Europa 1'532 1'372 - Nordamerika 583 518 - International 651 590

Worauf ist zu achten?

Bei dem Generika-Hersteller dürften sich im ersten Quartal die negativen Auswirkungen aus dem Penicillin-Geschäft weiter bemerkbar machen, sind sich die Analysten einig. Schon im vergangenen Jahr war das Geschäft durch erhebliche Preisunterbietungen asiatischer Lieferanten wichtiger Penicillin-Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients) beeinträchtigt worden. Grund dafür waren die US-Zölle, die chinesische Lieferanten dazu gezwungen haben, ihre Penicillin-Mengen nach Europa umzuleiten, was das Angebot erheblich erhöhte und zu einem starken Preisverfall führte. Gleichzeitig hat die Einführung von Mindestpreisvorschriften in Indien die Einfuhren aus China in diesen Markt eingeschränkt, was den Wettbewerbsdruck in Europa weiter verschärft und anhalten Druck auf die Preise ausübt, fasst es der zuständige Analyst von Jefferies zusammen.