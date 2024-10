Schindler-Chef Napoli sagte Mitte August in einem Interview mit Blick auf das EBIT-Ziel von 11 Prozent im laufenden Jahr: «Wir sind auf Kurs, uns weiter zu verbessern. Dies von Quartal zu Quartal. Mittelfristig wollen wir 13 Prozent erreichen.» Schindlers Ziel sei heute, so profitabel wie die Konkurrenten zu sein. «Das ist wichtiger als reines Wachstum. Vor einigen Jahren war Wachstum alles, aber wenn die Effizienz nicht nachkommt, wird es zum Fluch. Wir verfolgen jede denkbare Wachstumsmöglichkeit, aber wir können die Profitabilität nicht ausser Acht lassen», so der Schindler-Chef. In einem Markt mit rückläufigen Neuinstallationen und dann auch noch rückläufigen Preisen berge Wachstum sogar Risiken.