Q2 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 2025 Auftragseingang 2'951 2'939 Umsatz 2'773 2'755 EBIT 362 346 EBIT adj. 378 372 - Marge (in Prozent) 13,6 13,5 Reingewinn 284 274

Wie war das Geschäftsumfeld?

Die Analysten erwarten beim Auftragseingang und Umsatz insgesamt eine leichte Verbesserung, allerdings variieren die Schätzungen von einem leichten Minus bis zu einem Plus von rund 2 Prozent. Das Umfeld dürfte laut der ZKB weiterhin von einem Marktrückgang bei Neuanlagen in China geprägt sein. Allerdings wird ein starkes Modernisierungs- und ein leicht wachsendes Servicegeschäft erwartet. Insgesamt könnte sich die Erholung im zweiten Quartal aber verzögern.