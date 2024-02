PRO MEMORIA: Bei Schindler kommt es zu Veränderungen in Führungspositionen: Hugo Martinho wird per 1. April 2024 Nachfolger von Tobias Staehelin als Human-Resources-Chef und damit auch Mitglied der Konzernleitung. Zudem gibt es zwei Abgänge im Verwaltungsrat an der nächsten Generalversammlung vom 19. März, an der Erich Ammann und Adam Keswick nicht zur Wiederwahl antreten. Die übrigen neun Verwaltungsratsmitglieder kandidieren erneut.