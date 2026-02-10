2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 Auftragseingang 11'339 11'325 Umsatz 10'960 11'236 - Wachstum in LW (in Prozent) 1,2 0,8 EBIT adj. 1'450 1'344 - Marge (in Prozent) 13,2 12,0 EBIT 1'390 1'266 - Marge (in Prozent) 12,7 11,3 Reingewinn 1'077 1'010 (in Fr.) Dividende je Aktie 6,30 6,00

Wie lief das Geschäft?

Schindler dürfte im Gesamtjahr 2025 die Verkäufe und die Profitabilität gesteigert haben. Allerdings hat der Gegenwind der Währungen angehalten. Somit dürften Auftragseingang und Umsatz in Schweizer Franken im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft sein. Die Margen düften sich indes weiter verbessert haben. Das Betriebsergebnis wird allerdings durch Restrukturierungskosten und weitere Aufwendungen für das Programm «Building Minds» belastet worden sein. Diese dürften im Schlussquartal einen hohen zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben.