Schindler veröffentlicht am Mittwoch, 11. Februar, das Geschäftsergebnis 2025. Zum AWP-Konsens haben insgesamt neun Analysten beigetragen.
2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 Auftragseingang 11'339 11'325 Umsatz 10'960 11'236 - Wachstum in LW (in Prozent) 1,2 0,8 EBIT adj. 1'450 1'344 - Marge (in Prozent) 13,2 12,0 EBIT 1'390 1'266 - Marge (in Prozent) 12,7 11,3 Reingewinn 1'077 1'010 (in Fr.) Dividende je Aktie 6,30 6,00
Wie lief das Geschäft?
Schindler dürfte im Gesamtjahr 2025 die Verkäufe und die Profitabilität gesteigert haben. Allerdings hat der Gegenwind der Währungen angehalten. Somit dürften Auftragseingang und Umsatz in Schweizer Franken im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft sein. Die Margen düften sich indes weiter verbessert haben. Das Betriebsergebnis wird allerdings durch Restrukturierungskosten und weitere Aufwendungen für das Programm «Building Minds» belastet worden sein. Diese dürften im Schlussquartal einen hohen zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben.
Wie präsentiert sich die Marktlage?
Die Marktlage bleibt derweil sehr unterschiedlich von Region zu Region. Während das Neuanlagengeschäft unter der Flaute in China litt und sich die Talfahrt fortgesetzt haben dürfe, wird die Nachfrage im Service- und Modernisierungsgeschäft höher ausgefallen sein. In Nordamerika wird sich das Geschäft besser entwickelt haben, in Europa durchzogen.
Wo liegt Schindlers Margenziel?
Analysten rechnen mit einem Resultat ohne grössere Überraschungen. Schindler strebt für 2025 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Und im Oktober hat der Konzern das EBIT-Margenziel auf rund 12,5 Prozent für das Gesamtjahr erhöht, nachdem zuvor rund 12 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Das wäre eine klare Verbesserung im Vergleich zur EBIT-Marge von 11,3 Prozent im Vorjahr. Der Konzern profitiert von seinen Anstrengungen zur Steigerung der operativen Performance.
Wie haben sich die Schindler-Titel zuletzt entwickelt?
Die Titel von Schindler haben am vergangenen Donnerstag mit 314,20 Franken beinahe das Rekordhoch von Mitte September bei fast 315,80 Franken erreicht. Die Papiere sind seit Jahresbeginn um rund 3 Prozent gestiegen. Damit schneiden sie klar besser ab als der Gesamtmarkt (SLI), der in knapp auf Vorjahresende notiert.
Website: www.schindler.ch
lh/ab/jb
(AWP)