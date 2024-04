ZIELE: Bei der Vorlage der Jahreszahlen im Februar stellte Schindler für 2024 ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Bereich in Lokalwährungen in Aussicht. Die EBIT-Marge soll auf 11 Prozent steigen. Mittelfristig - also in 3 bis 4 Jahren - will das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und eine EBIT-Marge von 13 Prozent erreichen. Langfristig will Schindler laut dem Management den Rückstand zur Konkurrenz aufholen.