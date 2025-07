Viel hängt bei Schindler davon ab, wie gut sich der in der Krise steckende chinesische Immobilienmarkt entwickelt, was besonders bei Neuanlagen eine Rolle spielt. Und angesichts der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump bleibt auch das Geschäft in den USA herausfordernd. Immerhin zeichnet sich in China eine Erholung ab. Und bezüglich US-Zoll-Politik hatte sich das Management zuversichtlich geäussert.