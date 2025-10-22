Q3 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2024 Umsatz 1'698 1'699 Org. Wachstum (in Prozent) 4,7 7,3

Worauf ist zu achten?

Der Blick richtet sich im dritten Jahresviertel einmal mehr auf das organische Wachstum, das Analysten erneut eher am unteren Ende des Zielbands von 5 bis 7 Prozent erwarten - oder sogar darunter. Vom ersten zum zweiten Quartal war es zu einer Abkühlung gekommen.